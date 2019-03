Kwieciński oczekuje wzrostu PKB o ok. 4% lub nieco powyżej w I kw. i całym 2019r

"Odnośnie do perspektyw na 2019 r. prawdopodobne jest, że już w I kwartale br. gospodarka znajdzie się na ścieżce wzrostu na poziomie ok. 4% r/r lub nieco więcej. Istotna dla perspektyw wzrostu gospodarczego będzie skala nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej, w tym inwestycji publicznych, które w 2018 r. wniosły znaczący wkład we wzrost nakładów inwestycyjnych w gospodarce. Z punktu widzenia dynamiki wzrostu należy też zwrócić uwagę na zapowiedziany przez rząd pakiet rozwiązań fiskalnych stymulujących dochody rozporządzalne gospodarstw domowych, a tym samym konsumpcję prywatną. To powinno w znaczącym stopniu zrównoważyć oddziaływanie niekorzystnych sygnałów płynących głównie z otoczenia zewnętrznego gospodarki, na które składają się między innymi słabe tempo wzrostu w strefie euro czy ewentualność ,,nieuporządkowanego" Brexitu. Dlatego w całym 2019 roku prawdopodobne jest osiągnięcie wzrostu PKB na poziomie 4% lub nawet trochę powyżej" - powiedział Kwieciński, cytowany w komunikacie resortu.