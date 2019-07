Kwieciński: Rząd niebawem zajmie się projektem dot. przekształcenia OFE w IKE

"Dogadujemy ostatnie szczegóły w ramach rządu, więc myślę, że niedługo projekt dotyczący OFE będzie zatwierdzony najpierw przez Komitet Stały Rady Ministrów, a potem przez rząd i zostanie przekazany do naszego parlamentu" - powiedział Kwieciński dziennikarzom.

Odnośnie terminu przyjęcia projektu przez Radę Ministrów, uzupełnił: "Jeżeli nie będzie to przyszły wtorek, to kolejny".

"Nadal zależy nam na tym, aby ta ustawa zaczęła działać od 1 listopada po to, by Polacy mieli już prawdziwy dostęp do tych pieniędzy" - powiedział Kwieciński.