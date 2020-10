Łączne przychody Grupy BoomBit wzrosły o 19% m/m do 14,2 mln zł we wrześniu

"Ponownie osiągnęliśmy dwucyfrowy wzrost przychodów miesiąc do miesiąca, przede wszystkim dzięki doskonałym wynikom gier hyper-casual. To efekt skupienia naszej uwagi i strategii na grach tego segmentu i ciągle udoskonalanych narzędzi user acquisition. Sukces gry 'Slingshot Stunt Driver', potwierdzony wysokimi przychodami i dużą liczbą pobrań, pokazuje że jesteśmy w stanie regularnie wypuszczać na rynek tytuły, które stają się hitami na rynku. Dynamiczny rozwój segmentu hyper-casual pozwala nam w tej chwili na osiąganie co miesiąc bardzo dobrych wyników pod względem przychodów i pobrań. W najbliższym czasie będziemy wprowadzać na rynek kolejne tytuły hyper-casual, w tym gry przygotowane we współpracy z zewnętrznymi studiami - tak jak zapowiadaliśmy" - powiedział prezes BoomBit Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.