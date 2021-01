Lantmännen Unibake zainwestuje ok. 40 mln euro w rozbudowę piekarni w Nowej Soli

"Jestem dumny, mogąc ogłosić naszą znaczącą inwestycję w dalszy rozwój Unibake. Jesteśmy mocno zaangażowani we wspieranie naszych klientów i ich ambitnych planów wzrostu, co - wraz z dotychczasowymi sukcesami na rynku polskim i europejskim - stworzyło silny fundament do podjęcia decyzji o nowej inwestycji. To także dowód na to, że Unibake potrafi konsekwentnie realizować strategię wzrostu pomimo trudnego klimatu biznesowego, z jakim mamy obecnie do czynienia" - powiedział globalny dyrektor komercyjny Lantmännen Unibake Jan Hertz, cytowany w komunikacie.