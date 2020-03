Larq wyemituje do 570 tys. nowych akcji bez pp, cena emisyjna 3,15 zł/ szt.

"Zarząd spółki, uznając, że leży to w interesie spółki, postanowił pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji w całości. Jednocześnie zarząd jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przyjął treść opinii przedłożonej przez zarząd spółki w związku z podjęciem uchwały nr 17/17 zwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany statutu spółki w zakresie udzielenia zarządowi spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego oraz upoważnienia zarządu do wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą rady nadzorczej, która to uchwała przyznała zarządowi spółki upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego" - czytamy dalej.