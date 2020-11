Las Vegan's rozpoczął kampanię crowdfundingową na platformie Crowdway

"Wegańskie słodkości z wykorzystaniem tylko naturalnych surowców pochodzących z rolnictwa ekologicznego, w kompostowalnych, pozbawionych plastiku opakowaniach - tym wyróżni się nowa marka czekolad bio&eco Las Vegan's. Spółka -córka Manufaktury Czekolady Chocolate Story, pioniera na rynku produkcji czekolady bean to bar w Polsce, na rozwój chce pozyskać blisko 1 mln zł. Pomóc w tym ma kampania crowdfundingowa WeganskaCzekolada, która wystartowała na platformie Crowdway. Zebrane środki spółka przeznaczy m.in. na zakup maszyn pakujących i rozwój linii produktowych" - czytamy w komunikacie.

Manufaktura Czekolady Chocolate Story to polska firma i jedna z niewielu na świecie, w której czekoladę wyrabia się bezpośrednio od ziaren kakaowca aż do tabliczki. Przychody spółki w 2019 roku wynosiły 5,8 mln zł netto, a rok wcześniej blisko 4,4 mln netto. Na przestrzeni ostatnich lat rośnie również zysk spółki netto, który w 2017 wyniósł 151 000 zł, rok później 332 000 zł, a w 2019 r. osiągnął wartość 349 000 zł. Ubiegły rok spółka zakończyła z wynikiem EBITDA na poziomie 673 136,56 zł, wobec 515 837,28 zł w roku 2018.

"W pierwszym etapie produkcji planujemy wdrożenie czterech linii produktowych. Na początek tabliczki, m.in. czekolada ciemna i czekolady z roślinnych zamienników mleka z dodatkami malin i pomarańczy, w kartonowych kopertach wykonanych z surowca wytwarzanego z udziałem makulatury. Drugą linią będą owoce, orzechy, migdały i ziarno kakao w czekoladzie. Trzecia i czwarta, najważniejsze dla nas linie, to tabliczki i batony zapakowane maszynowo w innowacyjny materiał opakowaniowy wykonany z papieru z certyfikatem kompostowalności. Zakładamy, że cała linia produktowa gotowa będzie w drugiej połowie 2021 roku" - powiedział Marcin Parzyszek, prezes Las Vegan's i członek zarządu Manufaktury Czekolady Chocolate Story, cytowany w komunikacie.

"Środki zebrane w ramach kampanii crowdfundingu inwestycyjnego przeznaczymy w ponad 50% na zakup maszyn pakujących. 30% zagospodarujemy na promocję i marketing, a 3% na dopracowanie receptur wegańskich czekolad i produktów. Docelowo każdy produkt pod szyldem Las Vegan's zostanie poddany automatycznemu pakowaniu w ekologiczny papier i zostanie oznaczony certyfikatem BIO. Na wdrożenie certyfikacji przeznaczymy 5%, z kolei zakup opakowań to 10% uzyskanego budżetu" - dodał Tomasz Sienkiewicz, członek rady nadzorczej Las Vegan's i współzałożyciel Manufaktury Czekolady Chocolate Story.

"Chcemy rozwijać naszą nową spółkę, tak jak rozwinęliśmy Manufakturę Czekolady - od małej firmy dwóch informatyków do dobrze prosperującego biznesu, lidera produkcji czekolady bean to bar w Polsce. Na pewno pomogą nam w tym zdobyte doświadczenie i wyrobione kontakty. Do współtworzenia tego biznesu chcemy także zaprosić grono inwestorów kapitałowych, pasjonatów czekolady oraz osoby zainteresowane losem naszej planety" - podsumował Sienkiewicz.