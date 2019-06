Legimi miało 1,2 mln zł EBITDA, 43 tys. zł zysku netto w 2018 roku

"W porównaniu do wcześniej opublikowanych danych, przychody zwiększyły się o 162 tys. zł, w wyniku refakturowania kosztów ekspansji zagranicznej na spółkę zależną emitenta, Legimi International. Koszty działalności operacyjnej zwiększyły się o kwotę 412 tys. zł, przede wszystkim w wyniku zakwalifikowania przez audytora do kosztów roku 2018, przydzielonych w ramach programu menadżerskiego, warrantów subskrypcyjnych dla zarządu spółki, a także zmianę podejścia audytora do księgowania kosztów licencji powstających w ramach darmowych okresów próbnych dla użytkowników platformy Legimi, a które wcześniej rozliczane były poprzez rozliczenia okresowe, korespondujące z długością zawieranych umów terminowych. W konsekwencji wprowadzenia powyższych korekt, EBITDA obniżyła się o 270 tys. zł, a zysk netto obniżył się do 43 tys. zł" - czytamy w komunikacie.