Lendi z grupy MZN Property chce otworzyć kilkadziesiąt placówek w 2019 roku

"Rozwój sieci franczyzowej będzie głównym elementem wzrostu wyników segmentu finansowego MZN Property w bieżącym roku. Spółka zamierza posiadać kilkadziesiąt placówek franczyzowych na koniec 2019 r. Dodatkowo Lendi równolegle rozwija platformę Ekspert Kredytowy Online (EKO), dostępną pod adresem www.morizon.pl/finanse, na którą jeszcze w tym roku trafią kredyty gotówkowe. Narzędzie istotnie skraca i upraszcza cały proces pozyskiwania kredytu, przenosząc go, prawie w całości, do internetu" - czytamy w komunikacie.

"Jestem dumny z otwarcia mojej placówki pod szyldem Lendi w Białymstoku. Do współpracy przekonało mnie bogate portfolio produktów finansowych, współpraca z największymi bankami oraz dostęp do oprogramowania ułatwiającego i przyspieszającego proces kredytowy. Lendi to także wiarygodny partner w biznesie, dzięki współpracy z Morizon.pl ma bezpośredni dostęp do osób poszukujących nieruchomości i jej finansowania" - powiedział dyrektor placówki Lendi w Białymstoku Tomasz Iwaszkiewicz, cytowany w komunikacie.