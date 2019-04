Leonardo ma umowę offsetową z MON na dostawę śmigłowców wartą ok. 400 mln zł

"Podpisana umowa offsetowa zapewnia polskiemu Ministerstwu Obrony Narodowej zobowiązanie spółki do ustanowienia w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1 w Łodzi, należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, niezbędnych zdolności do obsługi śmigłowców AW101, jak również wybranego wyposażenia misyjnego tych maszyn. Beneficjentem umowy offsetowej będzie też Politechnika Gdańska" - czytamy w komunikacie.