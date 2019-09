getin holding Jacek Frączyk 53 minuty temu

Leszek Czarnecki odbija od dna. Getin Holding świetnie radzi sobie na Wschodzie

Czyżby to był koniec problemów spółek Leszka Czarneckiego? Getin Holding po miliardowej stracie, w końcu zaczął przynosić zyski. O ile w Polsce należący do holdingu Idea Bank ma poważne problemy, to banki pod tą samą nazwą na Ukrainie i Białorusi radzą sobie świetnie.

