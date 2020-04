Leszek Skiba i Grzegorz Olszewski powołani na wiceprezesów Banku Pekao

Leszek Skiba od 2015 roku pełni funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów , gdzie odpowiadał za nadzór nad polityką makroekonomiczną oraz legislacją w zakresie podatkowym. Wspierał także prace legislacyjne związane z rynkami finansowymi i kapitałowymi, jak również przygotował koncepcję reformy systemu budżetowego. Od marca 2019 do kwietnia 2020 roku pełni funkcję przewodniczącego Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, podano.

przewodniczącego rady nadzorczej Pekao Financial Services, czytamy również.

Wcześniej, od października 2017 do marca 2019 roku, Grzegorz Olszewski zajmował stanowisko dyrektora biura sprzedaży produktów inwestycyjnych w Grupie PZU. Jednocześnie kierował pracami uruchomienia pierwszej w Polsce platformy do sprzedaży pasywnych funduszy inwestycyjnych. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2008 roku od pracy w Banku Millennium. W 2010 roku dołączył do Alior Banku, gdzie wspierał wdrożenie nowych, konkurencyjnych rozwiązań z zakresu funduszy inwestycyjnych, produktów skarbowych czy rynku FOREX, wymieniono.