Lewiatan: Kumulacja zmian w prawie negatywnie wpływa na przedsiębiorców

Przedsiębiorcy w Polsce najbardziej obawiają się w tym roku nieprzewidywalności w systemie regulacyjnym i dużej liczby zmian w przepisach, także podatkowych, co negatywnie wpływa na nastroje w kontekście oczekiwanego spowolnienia gospodarczego, wynika ze słów prezydenta Konfederacji Lewiatan Macieja Wituckiego.

"Obecnie średnie firmy najbardziej skarżą się na niepewność i nieprzewidywalność prawną między innymi w związku z kumulację zmian, jakie są wdrażane. Naszym postulatem jest, aby spowolnić proces stanowienia prawa i tworzenie regulacji w dialogu z firmami. Uważamy także, że nie powinny być przyjmowane w postaci projektów poselskich, a jeśli już takie są, to one również powinny być wprowadzanych na drodze konsultacji" - powiedział Witucki podczas konferencji prasowej.

Przemysław Pruszyński - ekspert z Konfederacji Lewiatan - zwrócił uwagę, że w tym roku wchodzą przedsiębiorcy z dużą ilością zmian dotyczących podatków i m.in. dotyczy to przepisów dotyczących białej listy podatników VAT i obowiązkowej podzielonej płatności w VAT. Od 1 stycznia weszły w życie sankcje w podatkach dochodowych (PIT, CIT) za dokonanie płatności, na kwotę przekraczającą 15 tys. zł, na rachunek bankowy przedsiębiorcy, który nie znajduje się w wykazie podatników VAT, albo dokonana płatność odbyła się z pominięciem obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.

"Z kolei obecnie wystawienie faktury do paragonu bez numeru NIP-u nabywcy, nie jest możliwe, co z kolei wymusiło zmiany w kasach lub zakup nowych. Nowa matryca VAT w pierwszym etapie wywoła wiele interpretacji, a to się zbiega z nowymi plikami JPK_VAT, które zastąpią deklaracje VAT. Ta ilość zmian ingerujących w systemy powoduje, że jeszcze nie kończy się jedna aktualizacja, a wchodzi już druga" - dodał Pruszyński.

Wskazał, że firmy nie są także pewne, co je czeka w ciągu roku i nie będą w stanie odpowiednio przygotować się do takich zmian. "Pojawił się pomysł wprowadzenia dodatkowego podatku od cukru, podatku od małych buteleczek wódki czy opłata za reklamę dotyczącą suplementów diety. Te 3 zmiany mają przynieść 3 mld zł dochodów i miałyby one wejść w życie od 1 kwietnia br. Na razie nie znamy wielu szczegółów, np. w jaki sposób będą naliczane takie obciążenia, więc firmy nie wiedzą, jak mają się do nich przygotować" - powiedział Pruszyński. Zdaniem ekspertów Lewiatana, wszystko wskazuje na to, że branża handlowa w połowie roku zostanie dodatkowo obciążona podatkiem od sprzedaży detalicznej, który nie dość, że zagrozi istnieniu wielu firm, ze względu na fakt, że wysokość obciążenia nie jest uzależniona od zyskowności przedsiębiorstwa, to dodatkowo wprowadzi nowe obowiązki związane z ewidencjonowaniem, obliczeniem i zapłatą podatku. "Naszym zdaniem, wprowadzenie takiego podatku powinno poprzedzić dłuższe vacatio legis wynoszące np. 6 miesięcy. Inaczej wiele firm nie będzie w stanie go udźwignąć" - podkreślił ekspert. Pruszyński zwrócił uwagę, że branża hotelarska i turystyczna będzie się mierzyć z podatkiem minimalnym, który miał przeciwdziałać agresywnej optymalizacji podatkowej stosowanej w branży wynajmu nieruchomości komercyjnych, a poprzez pro fiskalną wykładnię przepisów dokonaną przez Krajową Administrację Skarbową może objąć także hotelarzy. "Są pozytywne zmiany, takie jak rozszerzenia małego ZUS, czy wdrożenie matrycy VAT w dłuższym terminie też jest pozytywne, to jednak w zderzeniu z pozostałymi przepisami, które często wchodzą nagle negatywnie wpływają na nastroje wśród przedsiębiorców. Przy okazji warto zwrócić uwagę, że nowa ordynacja podatkowa, na którą tak liczyli przedsiębiorcy nie wejdzie niestety w życie od nowego roku" - dodał ekspert.

Według Konfederacji Lewiatan, cały czas dużym wyzwaniem dla pracodawców będzie także niedopasowanie kompetencji pracowników do potrzeb przedsiębiorstw.

"Pracodawcy potrzebują efektywnego wsparcia w dostosowywaniu kompetencji i kwalifikacji kandydatów do pracy i osób zatrudnionych. Obecnie funkcjonujące instrumenty, takie jak Krajowy Funduszu Szkoleniowy, są trudno dostępne, a poziom ich finansowania niewystarczający, mimo wielokrotnych postulatów partnerów społecznych wskazujących na konieczność zwiększenia poziomu środków Funduszu Pracy przeznaczanych na ten cel. Wobec podniesienia minimalnego wynagrodzenia do poziomu 2600 zł i zapowiedzi zmian w ubezpieczeniach społecznych, powstaje pytanie jak będą kształtowały się koszty zatrudnienia i jaki będzie miało to wpływ na rynek pracy w najbliższych latach" - czytamy w informacji prasowej.

Zdaniem ekspertów Lewiatana, rok 2020 to książkowy przypadek negatywnego oddziaływania polityków na przedsiębiorstwa: skokowy wzrost płacy minimalnej i innych obciążeń prowadzi do znacznych modyfikacji rachunku kosztów, redukuje przestrzeń zysków, a przez to zmienia modele biznesowe.

"Jednocześnie ogranicza skłonność do inwestycji (z wyłączeniem tej zastępującej pracę ludzką). Fundamentalnym problemem jest sprzeczność w polityce publicznej, która z jednej strony deklaruje chęć wspierania przedsiębiorczości, a z drugiej zmiennością prawa i przesadną opresyjnością w jego interpretacji tłumi ją, podnosząc koszty transakcyjne funkcjonowania firm małych i średnich" - podsumowuje Lewiatan.

