Lewiatan: Warto wziąć pod uwagę zalecenia UE w pracy nad ustawą o KSC

"Wspieramy wysiłki rządu zmierzające do podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Widzimy jednak luki w projekcie, w tym brak szerszego odniesienia do oceny skutków regulacji, oszacowania kosztów dostosowania się przedsiębiorców do nowych wymogów" - powiedziała ekspertka Konfederacji Lewiatan dr Aleksandra Musielak, cytowana w komunikacie.