Lewiatan wdrożył wraz z franczyzobiorcami pierwszy samoobsługowy sklep w Polsce

Wyróżnikiem samoobsługowego sklepu Lewiatan jest fakt, że urządzenie oferuje szeroki wybór produktów. Jest w stanie pomieścić do 200 produktów z różnych kategorii, w tym nabiału, mięsa, słodyczy, pieczywa czy napojów. Urządzenie posiada regulowany system chłodzenia, dzięki czemu jest przystosowana do przechowywania jaj czy produktów mlecznych. O dostępność towarów w całodobowym sklepie dbają pracownicy sklepu stacjonarnego Lewiatan, przy którym działa urządzenie, podano również

"Uważnie analizujemy zgłaszane przez naszych franczyzobiorców inicjatywy i wspieramy ich w realizacji pomysłów na rozwój biznesu. Wspólnie z Centralą Lewiatan Holding pomagamy wdrożyć innowacyjne rozwiązania, by w praktyce przetestować ich działanie, udoskonalić i uruchomić w większej liczbie placówek. Wierzymy, że samoobsługowy sklep, który od stycznia działa w Krakowie, będzie inspiracją dla innych naszych franczyzobiorców. Zachęci ich do wykorzystania tego rozwiązania w swoim sklepie, ale też do zgłaszania własnych pomysłów. Zainteresowanie sklepem samoobsługowym jest spore i planowane jest wdrożenie go w kolejnych placówkach sieci" - zaznaczył wiceprezes Lewiatan Małopolska Kazimierz Mars.