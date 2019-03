Libet będzie kontynuował przegląd opcji strategicznych

"Rada nadzorcza giełdowej spółki pozytywnie zaopiniowała aktualizację prowadzonego przez zarząd procesu przeglądu opcji strategicznych. W ramach przeglądu, w ostatnich miesiącach Libet sprzedał aktywa, w wyniku czego do kasy spółki wpłynęło łącznie 44,9 mln zł. 24 mln zł z pozyskanych środków przeznaczone zostaną na zmniejszenie zadłużenia bankowego, w wyniku czego spadnie ono do poziomu ok. 66 mln zł. Zakończone sukcesem transakcje nie zamykają procesu przeglądu różnych opcji do realizacji" - czytamy w komunikacie.