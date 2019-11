Libet miał 1,9 mln zł zysku netto, 4,63 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

"W okresie od 1 stycznia do 30 września 2019 roku spółka osiągnęła wyższe przychody o 8,5 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku. Porównując zakończony okres 9 miesięcy 2019 roku z analogicznym okresem poprzedniego roku obrotowego widać znaczącą poprawę wskaźnika stopy marży brutto na sprzedaży z poziomu 19,8% w roku 2018 do poziomu 24,3% w 2019 roku. Wynik wskaźnika stopy marży brutto na sprzedaży osiągnięty w okresie od 1 stycznia do 30 września 2019 roku jest również wyższy od wyników osiąganych w poprzednich latach analogicznego okresu. Jest to efekt działań naprawczych, które spółka podjęła od początku roku 2019, aby ustabilizować sytuację finansową spółki" - czytamy w raporcie.