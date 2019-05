Libet miał 3,42 mln zł straty netto, 3,23 mln zł straty EBIT w I kw. 2019 r.

"Mimo niższych przychodów spółce udało się zwiększyć rentowność sprzedaży z 21,5% do 29,5% dzięki podwyżce cen sprzedaży oraz optymalizacji kosztów operacyjnych" - czytamy w raporcie.

Libet to największy producent kostki brukowej w Polsce. Spółka prowadzi także sprzedaż bezpośrednią skierowaną do firm zajmujących się budownictwem drogowym oraz do hurtowni i firm ogólnobudowlanych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 177,89 mln zł w 2018 r.