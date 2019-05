Libet miał 30,75 mln zł straty netto, 21,45 mln zł straty EBIT w 2018 r.

"Strata netto za 2018 rok wyniosła 30 749 tys. zł wobec straty w wysokości 21 299 tys. zł odnotowanej w roku 2017. Znaczący wpływ na kształtowanie się wyniku netto grupy ma wynik na działalności finansowej, w tym koszty odsetek oraz prowizji od kredytów bankowych, leasingu finansowego , które wzrosły w porównaniu do roku poprzedniego" - czytamy w raporcie.

"W 2018 grupa kapitałowa Libet wypracowała skonsolidowane przychody z umów z klientami 177 891 tys. zł - niższe o 38% niż w roku 2017 r. Na zmniejszenie kwoty przychodów kluczowy wpływ miał późny start sezonu spowodowany niekorzystnymi warunkami pogodowymi, a także dynamicznie zmieniająca się sytuacją w branży budowlanej. W skutek powyższych przyczyn produkcję rozpoczęto dopiero w połowie kwietnia 2018 roku., a problemy ze wzmożoną aktywnością na rynku infrastrukturalno-budowlanym oraz przewaga popytu nad podażą podstawowych surowców do produkcji spowodowała, że grupa była zmuszona ograniczyć zdolności produkcyjne, co w efekcie przełożyło się na niższe przychody ze sprzedaży" - wyjaśniono w raporcie.

Libet to największy producent kostki brukowej w Polsce. Spółka prowadzi także sprzedaż bezpośrednią skierowaną do firm zajmujących się budownictwem drogowym oraz do hurtowni i firm ogólnobudowlanych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.