finanse 52 minuty temu

Libet osiągnął nowe porozumienie z bankami ws. umowy restrukturyzacyjnej

Libet zawarł aneks do umowy restrukturyzacyjnej z konsorcjum banków, w skład którego wchodzą ING Banki Śląski, mBank, PKO Bank Polski, Santander Bank Polska oraz SGB-Bank, podała spółka. Nowe porozumienie niezwłocznie wchodzi w życie i obowiązywać będzie do 30 listopada 2020 roku. Strony uzgodniły także możliwość jego przedłużenia o kolejne 7 miesięcy, tj. do 30 czerwca 2021 roku.