górnictwo 25 minut temu

Liczba akcji Cognoru uprawnionych do dywidendy wzrosła do 123,4 mln sztuk

Liczba uprawnionych akcji do dywidendy Cognoru za 2018 rok wzrosła do 123 406 256 sztuk w związku wprowadzeniem dziś do obrotu 335 937 akcji emisji nr 9, podała spółka.