Liczba klientów aplikacji Orlen Pay wzrosła o 500% do 200 tys. osób w ciągu roku

Na wszystkich, czyli około 1 800 stacjach paliw Orlen w całej Polsce, kierowcy mogą płacić za paliwo bezpośrednio przy dystrybutorze. Aplikacja Orlen Pay to rozwiązanie skierowane do osób indywidualnych i prowadzących działalność gospodarczą. Nowa wersja aplikacji Orlen Pay daje możliwość naliczania rabatów dla posiadaczy karty Biznes Tank oraz Karty Dużej Rodziny. Klient na wybranych stacjach paliw może także zdalnie zapłacić za skorzystanie z myjni samoobsługowej czy też za wybrane produkty (głównie płyn do spryskiwaczy oraz płyn do dezynfekcji). Nowym rozwiązaniem jest również możliwość dodania kilku numerów rejestracyjnych do jednego konta, wynika także z komunikatu.