Liczba użytkowników platformy TransferGo przekroczyła 2 mln, 200 tys. to Polacy

"Przekroczenie granicy 2 mln użytkowników to dla nas bardzo ważny moment. Fakt, że tak wiele osób na całym świecie korzysta z TransferGo do wysyłania pieniędzy za granicę, jest dowodem na to, że nasza usługa doskonale odpowiada na potrzeby klientów. Dokładamy wszelkich starań, aby we wszystkich naszych działaniach kierować się przede wszystkim tym kryterium" - powiedział prezes Daumantas Dvilinskas, cytowany w komunikacie.