Live Motion Games: Gra 'Builders of China' zadebiutuje na Steam w II poł. 2021

"Miło mi poinformować, że zakończyliśmy pierwszy etap prac nad kolejnym tytułem z popularnej serii gier 'Builders of...'. 'Builders of China' [tj. strona poświęcona grze] dziś trafił na Steam. To emocjonująca strategiczna rozgrywka, w której gracz będzie miał za zadanie budować miasta historycznych Chin" - powiedział prezes Live Motion Games Michał Kaczmarek, cytowany w komunikacie.