Live Motion Games przeprowadzi emisję akcji, podtrzymuje debiut na NewConnect

"Szczegóły emisji i harmonogram oferty zaprezentujemy wkrótce. Jednocześnie intensywnie pracujemy nad finalizacją dokumentu informacyjnego, który następnie złożymy do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Idziemy zgodnie z planem, który zakłada aby w pierwszej połowie tego roku Live Motion Games dołączyło do grona spółek publicznych" - dodał Kaczmarek.

"Platforma należąca do CD Projekt będzie drugą co do wielkości platformą sprzedażową dla TSR'a. Liczę, że obecność gry na GOG.com, przełoży się na wzrost zainteresowania naszym tytułem i zwiększeniem jego sprzedaży" - powiedział Kaczmarek.