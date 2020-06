Live Motion Games: Wydawcą gry 'Train Station Renovation' będzie Ultimate Games

Od 30 kwietnia br. symulator kolejnictwa jest dostępny na platformie Steam, w trybie early access (wczesny dostęp). Gra znalazła się w zestawieniu najpopularniejszych premier kwietnia. Już wkrótce na Steamie spółka zamieści także prolog do kolejnego tytułu - "Car Trader Simulator", podano w komunikacie.

"Zawarliśmy umowę ze spółką Ultimate Games , która zajmie się wydaniem tytułu ' Train Station Renovation' (TSR) na konsole PlayStation4 i Xbox One. Dodatkowo wersję na Nintendo Switch przygotuje spółka UF Games. Obie firmy zajmą się także portingiem gry. TSR uzyskał bardzo dobre recenzje graczy. Jeszcze przed wydaniem, gra zgromadziła dużą społeczność odbiorców, którzy nie mogli się doczekać jej premiery. Bardzo szybko odzyskaliśmy wszystkie koszty zainwestowane w produkcję symulatora. W 72 godziny od rozpoczęcia sprzedaży projekt sprzedał się w nakładzie blisko 20 tys. kopii" - powiedział prezes Michał Kaczmarek, cytowany w komunikacie.

"Niebawem na Steam trafi także prolog do kolejnego projektu spółki gra 'Car Trader Simulator - Welcome the Business'. CTS już teraz znajduje się na liście najbardziej oczekiwanych premier. W CTS gracz wcieli się w rolę dealera samochodowego, będzie zarządzać aukcjami i sprzedawać swoje samochody" - czytamy także.