Livechat Software miało 25,64 mln zł zysku netto w II kw. r.obr. 2020/2021

"Wzrosty zanotowane w I połowie roku to efekt zarówno wzrostu liczby klientów rozwiązań spółki, jak również wskaźnika ARPU (średni miesięczny przychód przypadający na jednego klienta). ARPU produktu LiveChat, liczone na podstawie miesięcznych powtarzalnych przychodów (monthly recurring revenue - MRR) rośnie nieprzerwanie już od sierpnia 2019 r. W II kwartale 2020/21 ten wskaźnik wyniósł 111 USD wobec 93,8 USD przed rokiem. Wzrost ARPU produktu LiveChat to zasługa dosprzedaży do aktualnych partnerów, którzy intensywniej wykorzystują produkt i pozyskiwania większych klientów. Istotna była również zmiana modelu cenowego LiveChat na początku 2020 r. Wzrost ARPU ChatBot (76,8 USD w II kwartale wobec 49,9 USD przed rokiem), to z kolei efekt wprowadzenia nowych planów abonamentowych w styczniu" - czytamy dalej.