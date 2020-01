Łódzka SSE pozyskała 34 inwestycje o wartości ok. 2,1 mld zł w 2019 r.

"Łódzka strefa pozyskała o czterech inwestorów więcej niż w roku 2018. Inwestorzy zadeklarowali ponad 2,1 mld zł wydanych na inwestycje. To o 600 mln zł więcej niż w ubiegłym roku. Zadeklarowali także stworzenie 828 nowych miejsc pracy, czyli o 93 więcej niż w 2018 roku. Aż 25 inwestorów to firmy o kapitale polskim, a wśród nich tak duże marki jak: Impexmetal, Adamed, Aflofarm czy FF Marka Własna. Ustawa, która w ubiegłym roku spowodowała, że cała Polska jest jedną strefą inwestycji przyspieszyła rozwój firm. Szczególnie polskie firmy z sektora MŚP decydują się na rozbudowę bądź budowę nowego zakładu blisko już prowadzonej działalności, np.: Amargo z Ożarowa Mazowieckiego, Modular System z Proboszewic czy Salve Medica z Łodzi. Na inwestowanie na swoich terenach zdecydowało się 27 z 34 inwestorów, którzy w 2019 roku zaufali łódzkiej strefie" - czytamy w komunikacie.

"Widzimy wzmożoną aktywność firm z sektora MŚP, co jest efektem wprowadzenia Polskiej Strefy Inwestycji. Do tej pory liczba firm mikro, małych i średnich oscylowała rocznie w granicach 30%. W 2019 roku ponad połowa projektów w ŁSSE to inwestycje firm z sektora MŚP, bo aż 18 na 34. Liczymy, że taki trend utrzyma się, a nawet wzmocni w przyszłym roku" - dodał prezes Marek Michalik, cytowany w materiale.

"Trzeba przyznać, że są to branże które napędzają łódzką strefę. Duże możliwości rozwoju daje branża automotive. Producenci motoryzacyjni budują ofertę aut hybrydowych i całkowicie elektrycznych, co jest nieuniknioną przyszłością. Volvo na przykład zapowiedziało zakończenie produkcji aut z tradycyjnymi napędami, co może nastąpić już w przyszłym roku. Dlatego pewną nobilitacją jest dla nas, że w Koninie powstanie inwestycja globalnej firmy produkującej akumulatory do aut elektrycznych, brytyjskiego giganta Johnson Matthey. Oczywiście nie zamykamy się też na inne branże. Trzeba mieć szeroki wachlarz inwestycji" - skomentowała wiceprezes Agnieszka Sygitowicz.