Lokum Deweloper liczy na sprzedaż ok. 500 mieszkań w 2020 r.

"Druga połowa roku to będzie realizacja naszych planów sprzedażowych. Teraz wchodzimy na poziom 200 szt. sprzedanych mieszkań kwartalnie - na podstawie obserwacji z lipca i sierpnia. W całym roku będzie ok. 500 sprzedanych mieszkań" - dodał, zastrzegając, że wiele zależy sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie.

"Marża również jest satysfakcjonująca [brutto 33,9% w I półr. wobec 36,8% rok wcześniej]. Obecnie mamy mniej wysokomarżowych projektów, więc raczej będzie się lekko obniżać z tego poziomu, ale w naszym przekonaniu to będzie nadal bardzo dobry dla rynku poziom 30% plus" - wskazał.

"We wrześniu przystąpimy do realizacji Lokum Porto, gdzie jest [w etapach I-III] 390 mieszkań i 72 lokale inwestycyjne. Lokum Verde [także we Wrocławiu, 107 lokali] wprowadzamy do sprzedaży w bieżącym kwartale, natomiast początek realizacji to raczej początek przyszłego roku" - wyjaśnił Kuźniar.