Lokum Deweloper oddaje do użytkowania 414 mieszkań we Wrocławiu

Gotowe lokale to 181 apartamentów w I etapie inwestycji Lokum Vena przy ulicy Prusa we Wrocławiu oraz 233 mieszkania w VIII etapie osiedla Lokum di Trevi przy ulicy Gazowej na wrocławskim Tarnogaju. Zrealizowane lokale w inwestycji Lokum Vena mają metraże od 25 m2 do 97 m2 i zostały sprzedane w 92%. W przypadku VIII etapu Lokum di Trevi są to mieszkania 1-4-pokojowe o powierzchni od 31 m2 do 90 m2 i wszystkie znalazły właścicieli, podano.