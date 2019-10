Łon z RPP: Obniżka stóp byłaby elementem uspokojenia wobec m.in. spadku PMI

Indeks Menadżerów Zakupów Markit PMI polskiego sektora przemysłowego spadł do 49,5 pkt w listopadzie 2018 r. z 50,4 pkt zanotowanych przed miesiącem. Od tamtej pory pozostaje poniżej granicy 50 pkt, oznaczającej wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu - spadek aktywności. We wrześniu br. spadł do 47,8 pkt.

"Gdyby bowiem instrumenty standardowe miały być już nieprzydatne to banki centralne nie obniżałyby stóp procentowych w obecnym roku, a po prostu dokonywałyby ekspansji ilościowej skupując aktywa. Tymczasem zmasowana akcja obniżania stóp procentowych pokazuje, że instrument ten jest wciąż traktowany jako instrument przydatny, jako narzędzie stymulowania gospodarki. Jest to bardzo ważne i optymistyczne w kontekście różnych głosów, które negują przydatność polityki pieniężnej w pobudzaniu aktywności gospodarczej. To tym bardziej pokazuje, jak istotne znaczenie ma utrzymanie prawa Polski do prowadzenia własnej polityki pieniężnej" - wskazał członek Rady.