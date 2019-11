Lotnisko Chopina obsłużyło 1,69 mln pasażerów w październiku, o 8,1% więcej r/r

"Od stycznia do końca października 2019 roku z Lotniska Chopina w ruchu międzynarodowym podróżowało 14 milionów 572 tysiące osób, a w ruchu krajowym 1 milion 462 tysiące pasażerów. Łącznie z usług stołecznego portu skorzystało już 16,034 mln osób, co stanowi wzrost o 5,1% względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Większość pasażerów - 59,3% osób - podróżowało w strefie Schengen, a 40,7% wybrało kraje Non-Schengen. Do tej pory (od stycznia do końca października) najpopularniejszym rozkładowym kierunkiem pozostaje Londyn (ponad 861 900 pasażerów), zaś dla operacji nierozkładowych Antalya (ponad 254 00 osób)" - czytamy w komunikacie.

W październiku pojawiły się również nowe połączenia, które powiększyły siatkę krajową. Od 27 października br. PLL Lot wprowadził bezpośrednie loty z Warszawy do Bydgoszczy. Zaplanowano 10 rejsów w tygodniu. Wśród kierunków krajowych warto też wspomnieć o Lublinie - na tej trasie częstotliwość rejsów wzrasta od sezonu zima 2019/20 do 11 razy w tygodniu. Siatka krajowa obejmuje obecnie połączenia do 10 z 14 portów regionalnych funkcjonujących w Polsce, wskazano.

"Efektem dodania Polski do programu ruchu bezwizowego do USA (Visa Waiver Program) jest ogłoszona w październiku przez polskiego przewoźnika kolejna trasa dalekodystansowa z Warszawy do Ameryki, która będzie 16. tego typu w ofercie portu - samoloty polecą do San Francisco od 5 sierpnia 2020 roku. Rejsy do miasta znanego z mostu Golden Gate, bliskości Doliny Krzemowej oraz muzeum nieczynnego więzienia Alcatraz będą obsługiwane nowoczesnymi boeingami 787 cztery razy w tygodniu" - czytamy dalej.

Podkreślono również wzrost (w okresie styczeń-październik br.) w segmencie cargo, który obejmuje przewóz ładunków na pokładach wszystkich statków powietrznych (79 907,4 ton - wzrost o 4,4%), a także przewóz poczty na pokładach wszystkich statków powietrznych (13 380,9 ton - wzrost o 5,3%).

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. W 2018 r. port obsłużył 15,76 mln pasażerów, tj. o 12,7% więcej niż rok wcześniej. Lotniskiem zarządza Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze".

