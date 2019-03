Lotnisko Chopina obsłużyło 2,4 mln pasażerów w okresie I-II, o 8,3% więcej r/r

W dwóch pierwszych miesiącach 2019 na podróż z lub do Warszawy zdecydowało się łącznie blisko 2,4 mln pasażerów. Rok wcześniej, w analogicznym czasie, stołeczny port obsłużył ok. 2,2 mln osób. To wzrost o 8,3%. W styczniu bieżącego roku z usług warszawskiego lotniska skorzystało 1 192 900 podróżnych, czyli o 6,4% więcej niż w pierwszym miesiącu 2018. W lutym wzrost wyniósł 10,2% r/r. W drugim miesiącu 2019 stołeczny port odprawił bowiem 1 168 100 pasażerów. To drugi w historii luty, w którym Lotnisko Chopina, podano także.