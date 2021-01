Lotnisko Kraków Balice przeznaczy na inwestycje ok. 1,5 mld zł do 2028 r. 

Kraków, 11.01.2021 (ISBnews) - Lotnisko Kraków Balice planuje przeznaczyć na rozwój infrastruktury ok. 1,5 mld zł do 2028 roku. Szacunki dotyczące ruchu na lotnisku zakładają, że dopiero w 2025 roku nastąpi jego odbudowa do poziomu z 2019 r., gdy odprawiono ok. 8,2 mln pasażerów, poinformował prezes Kraków Airport Jarosław Włoszek.