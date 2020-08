Lotos Oil zwiększył wolumen sprzedaży o 9% r/r w I półroczu 2020 roku

"Mocna pozycja rynkowa naszej spółki olejowej to rezultat przede wszystkim dużego zaangażowania, współpracy oraz scalenia poszczególnych zespołów pracujących w Lotos Oil. To również kolejny przykład na to, że jako koncern potrafiliśmy dostosować się do obecnej, niełatwej sytuacji rynkowej. Jako zakład o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, dbając o bezpieczeństwo, zarówno naszych pracowników, jak i naszych klientów, nie ograniczyliśmy produkcji ani dystrybucji najwyższej jakości produktów opuszczających codziennie rafinerię w Gdańsku" - powiedział prezes Grupy Lotos Paweł Jan Majewski, cytowany w komunikacie.