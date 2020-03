Lotos planuje otworzyć pierwszą stację tankowania LNG w poł. 2021 r.

"Grupa Lotos niezmiennie stawia na rozwój poprzez innowacje. Chcemy podkreślić to zwłaszcza w tym trudnym dla wszystkich czasie pandemii. Bez zakłóceń produkujemy i dostarczamy na rynek nasze produkty, wspieramy polskie służby w walce z koronawirusem, ale równolegle też cały czas pracujemy nad kolejnymi projektami. Inwestycja realizowana z Remontową LNG Systems umożliwi uzupełnienie oferty Lotos Paliwa o LNG i CNG, nowoczesne paliwa alternatywne, bardziej ekonomiczne i niskoemisyjne, przeznaczone przede wszystkim dla ciężkiego transportu samochodowego. Tego typu inicjatywy to dla nas ważny kierunek, który zamierzamy aktywnie rozwijać" - powiedział prezes Paweł Jan Majewski, cytowany w komunikacie.

Podstawową funkcjonalnością stacji będzie możliwość tankowania pojazdów LNG oraz CNG. Zastosowana w niej skraplarka kriogeniczna pozwoli na skroplenie odparowanego gazu i ponowne wtłoczenie go do zbiornika, co z kolei przełoży się na zerową emisję metanu do atmosfery podczas pracy stacji. Co więcej, automatyczne sterowanie i monitoring umożliwi obsługę stacji dokującej przez jedną osobę oraz zdalne jej serwisowanie, podano także.