LPP finalizuje pierwszy etap rozwoju kompleksu Fashion Lab w Gdańsku

"Projekt utworzenia kampusu LPP Fashion Lab na ul. Łąkowej rozpoczął się jeszcze w 2015 roku wraz z całościową modernizacją dotychczasowej siedziby spółki w Gdańsku. Dwa lata później, przystępując do budowy budynku, który właśnie oddajemy do użytku, powstała koncepcja utworzenia ekologicznego kompleksu biurowców wpisujących się w architekturę tej dzielnicy Gdańska. Takie podejście umożliwi nam skupienie większości kilkutysięcznej grupy pracowników centrali LPP w jednej lokalizacji. Rozwiązanie to wpisuje się w zmiany zachodzące w LPP w kierunku organizacji omnichannelowej, która wymaga ścisłej współpracy i szybkiego przepływu wiedzy pomiędzy naszymi zespołami. Jednocześnie idea kampusu, który wcielamy w życie, ma przemawiać do naszych pracowników - pasjonatów mody i współczesnego dizajnu. Chcemy, by przestrzeń, którą tworzymy, odzwierciedlała ducha LPP, łączenie sztuki, mody i biznesu" - powiedział wiceprezes Jacek Kujawa, cytowany w komunikacie.