LPP miało 362 mln zł straty netto, 17,6 mln zł EBITDA w I kw. r.obr. 2020/2021

Przychody ze sprzedaży internetowej w I kwartale 2020/21 osiągnęły wysokość 384 mln zł, tj. 120,5% więcej niż przed rokiem. Trzycyfrowe wzrosty sprzedaży on-line były wynikiem sytuacji związanej z pandemią wirusa COVID-19. W tej sytuacji sprzedaż internetowa stała się dla wielu klientów jedynym możliwym kanałem zakupów, a przez to dla grupy kapitałowej głównym źródłem przychodów w tym okresie. Aby dostosować się do nowej sytuacji po zamknięciu sklepów stacjonarnych grupa skierowała intensywne działania na rozwój sprzedaży internetowej. Aby w krótkim czasie zwielokrotnić przepustowość tego kanału spółka przystosowała swoje centrum dystrybucyjne w Pruszczu Gdańskim do modelu zamówień sklepów internetowych (do tej pory centrum obsługiwało tylko wysyłki do sklepów stacjonarnych). Spółka rozbudowała i wdrożyła nowe narzędzia IT, zintegrowała system WMS magazynu centralnego z wykorzystywanymi w obsłudze zamówień on-line, dostosowała do sprzedaży internetowej aplikację służącą do alokowania produktów. Sprzyjająca

sytuacja oraz priorytetowe potraktowanie przez grupę kanału internetowego spowodowały, że sprzedaż on-line w okresie I kwartału 2020/21 osiągnęła 32,6% sprzedaży GK oraz 38,2% przychodów Polski, podsumowano.