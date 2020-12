LPP nadal stawia na rozwój sklepów stacjonarnych, m.in. w mniejszych miastach

"Pracujemy przede wszystkim w Europie Środkowo-Wschodniej gdzie ten model zakupowy jest inny i widzimy jeszcze wzrosty w modelu tradycyjnych sklepów. Jednocześnie należy pamiętać, że e-commerce to obecnie tylko 20% całości naszej sprzedaży, co oznacza, że sklepy tradycyjne to 70-80% sprzedaży całości i nie możemy o nich zapominać" - powiedział Lutkiewicz podczas wideokonferencji.