LPP oczekuje kilkunastu mld zł przychodów w 2021 r.

"Ciągle inwestujemy i ciągle się rozwijamy. Ten rok może się zdarzyć, że będzie miał mniejsze przychody niż ubiegły co jest związane z tym, że wypadł nam jeden miesiąc, a jak wypadnie drugi to automatycznie one będą jeszcze mniejsze. Natomiast 2021 rok - wierzę, że będzie znacząco większy niż nawet 2019 r. czy 2020 r. - pod względem sprzedaży. Patrząc historycznie to rocznie rośliśmy 15% rok do roku i to będzie obowiązywało, tylko udział e-commerce w całości sprzedaży będzie się zwiększał" - powiedział Piechocki podczas wideokonferencji.