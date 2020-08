LPP przystąpiło do inicjatywy 'Zero Discharge of Hazardous Chemicals'

Dołączenie do inicjatywy oznacza dla gdańskiej spółki dostęp do światowego know-how, najlepszych praktyk, standardów i rozwiązań wykorzystywanych nie tylko przez inne firmy, ale też przez środowiska akademickie oraz branżowe, które stymulują rozwój przemysłu tekstylnego, podano w komunikacie.

"Obszar związany z substancjami chemicznymi wykorzystywanymi w sektorze wymaga ciągłego budowania wiedzy wewnątrz firmy i wśród naszych partnerów. ZDHC pozwala połączyć siły, by sprostać temu niełatwemu wyzwaniu. Jednakże każda firma samodzielnie odpowiada za wdrożenie standardów u swoich podwykonawców. Wymaga to także zwiększenia transparentności produkcji, bo np. szwalnia może korzystać z trzech różnych farbiarni i dodatkowo z innej drukarni nadruków. Programem obejmiemy wszystkich podwykonawców i ich partnerów do końca 2025 r." - powiedziała ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju LPP Anna Miazga, cytowana w komunikacie.

Porozumienie ZDHC powstało w 2011 roku, a jego misją jest umożliwienie przemysłowi tekstylnemu, odzieżowemu i obuwniczemu wdrażanie najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonego bezpieczeństwa chemicznego w całym łańcuchu dostaw. ZDHC, poprzez ustanawianie nowych standardów i ich wdrażanie, przy wspólnym zaangażowaniu firm, ośrodków badawczych i akademickich, dąży do wyeliminowania niebezpiecznych substancji w branży odzieżowej. 5 sierpnia br. porozumienie ogłosiło listę kolejnych przyjaciół ZDHC, wśród których znalazła się polska firma odzieżowa LPP, zaangażowana w przyjęcie ZDHC MRSL (ang. Manufacturing Restricted Substances List). MRSL to lista zakazanych, niebezpiecznych substancji na bieżąco aktualizowana przez organizację. Dla polskiej spółki to kolejne działanie w ramach strategii zrównoważonego rozwoju, której celem jest m.in. dążenie do bezpieczeństwa chemicznego w produkcji, podano także.

"Jako przyjaciel ZDHC, będziemy zobligowani do tego, aby nakłaniać naszych dostawców do całkowitego wyeliminowania szkodliwych substancji z produkcji. Dodatkowo będziemy wspierać ich w zarządzaniu środkami chemicznymi w taki sposób, aby zużywali ich jak najmniej. W ten sposób będziemy zwiększać bezpieczeństwo pracowników, którzy bezpośrednio odpowiadają za proces produkcyjny. Zrównoważone zarządzanie środkami chemicznymi to również odpowiednia utylizacja odpadów, takich jak ścieki i wody poprodukcyjne" - dodał audytor ds. zrównoważonego rozwoju w obszarze chemii w LPP Aleksandra Pawelec.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

