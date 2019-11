LPP: Strategia zrównoważonego rozwoju już jest wdrażana

"W listopadzie dołączyliśmy do Global Compact ONZ, inicjatywy która zrzesza firmy kierujące się w biznesie 10 zasadami określonymi przez ONZ, skupiającymi się na kwestii praw człowieka, etyce oraz środowisku. To także kolejna organizacja, która będzie analizować nasze sprawozdania pod kątem tych właśnie aspektów. Jesteśmy gotowi na kontrolę naszych działań przez niezależne organizacje" - powiedziała Miazga w rozmowie z ISBnews.

Dodała, że przed Global Compact ONZ spółka przystąpiła także do porozumienia New Plastics Economy Global Commitment, którego celem jest całkowita eliminacja plastikowych odpadów niepodlegających obiegowi zamkniętemu.

"Pierwszym krokiem jest minimalizacja ilości plastiku wykorzystywanego przede wszystkim przy pakowaniu naszych produktów. W e-commerce testujemy już specjalną maszynę, która dostosowuje wielkość opakowania do produktu, zmniejszając w ten sposób użycie dodatkowych plastikowych wypełniaczy. Docelowo, zgodnie z wymogami tej organizacji, chcielibyśmy, aby 100% używanych przez nas opakowań czy wypełniaczy plastikowych podlegało recyklingowi albo się całkowicie rozkładało. Sukces tego projektu zależy też od dostępności nowych technologii i polepszenia systemu zbiórki plastiku z rynku" - powiedziała Miazga.

Spółka przygotowywała się starannie do wdrożenia nowej strategii jeszcze w trakcie realizacji poprzedniej i nabrała cennych doświadczeń dzięki wdrożeniu wielu projektów, jak choćby kolekcji Eco Aware. Zdaniem Miazgi, to sprawiło, że LPP mogło nie tylko przyspieszyć jej opublikowanie jeszcze w br., które pierwotnie miało nastąpić na początku 2020 r., ale także natychmiast przystąpić do jej realizacji.

W ocenie ekspertki, z uwagi na kwestie środowiskowe, równie istotne jest zmniejszenie ilości środków chemicznych używanych przy produkcji odzieży i dlatego spółka planuje przystąpić do organizacji ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals). ZDHC to platforma wymiany wiedzy i budowy standardów. Pomaga firmom przy wyborze odpowiednich środków chemicznych bezpiecznych dla środowiska i konsumentów, ucząc jednocześnie dostawców jak ich używać.

"Przewidujemy, że ten proces w naszym przypadku potrwa około 5 lat. Biorąc pod uwagę liczbę naszych dostawców, których jest aż 1 100, zakładamy, że w 2025 roku powinniśmy osiągnąć całkowitą zgodność ze standardami ZDHC" - dodała.

Wcześniej, tj. w 2021 r. LPP spodziewa się, że jej produkty będą również certyfikowane przez dwie kolejne organizacje RWS (Responsible Wool Standard) i RDS (Responsible Down Standard).

"Są to organizacje, które kontrolują farmy hodujące owce, gęsi i kaczki. Weryfikują, czy surowce zostały pozyskane w sposób zapewniający humanitarne traktowanie zwierząt" - dodała ekspertka.

Miazga zwróciła również uwagę, że 100% zakładów produkujących na zlecenie LPP odzież jeansową do 2023 r. zostanie objętych programem Eco Aware. Przy produkcji tych artykułów zużywa się spore ilości wody i chemikaliów, co zdaniem ekspertki musi zostać zdecydowanie ograniczone.

"Wiosną 2018 r., czyli w chwili wprowadzenia do marki Reserved oferty z metką Eco Aware, nasze kolekcje przyjazne środowisku stanowiły zaledwie 1% całości, obecnie jest to już 22%. W niektórych grupach asortymentowych, jak np. w kolekcji dziecięcej Reserved, ten udział dochodzi już dziś do 50%. Widzimy także, że kolekcja wzbudza spore zainteresowanie klientów. Docelowo chcemy, aby do 2025 r. udział odzieży przyjaznej środowisku i konsumentom, oznaczonej metką Eco Aware, osiągnął poziom 50% w całości sprzedaży marki Reserved" - powiedziała Miazga.

Firma LPP w swojej strategii zrównoważonego rozwoju zapisała także, że do 2023 r. przeznaczy milion zł na badania związane z utylizacją odzieży.

"Pracujemy nad innowacyjną technologią, która oprócz zaangażowania naszych środków będzie też finansowana z innych funduszy badawczych. Możemy na razie ujawnić, że zmierzać będziemy do takich rozwiązań, które w procesie odzysku pozwolą przetwarzać materiał bez uszczerbku na jego jakości - tak, jak to się dzieje obecnie. Myślę, że jeśli wszystko potoczy się zgodnie z planem, będzie to przełomowa technologia na rynku" - dodała Miazga.

Spółka zakłada także, że w 2023 r. system zbiórki używanej odzieży obejmie 100% jej sklepów.

Według ekspertki, zaletą strategii zrównoważonego rozwoju opracowanej w LPP jest jej otwarty charakter, który pozwala modyfikować jej cele na bieżąco.

"W strategii określiliśmy jasne cele i relatywnie krótki termin ich realizacji. Zakładamy jednocześnie, że będziemy ją na bieżąco uzupełniać o kolejne zadania. Cały czas staramy się oszacować koszty wszystkich działań, jakie zapisaliśmy w strategii. Oczywiście, najszybciej będziemy w stanie powiedzieć, ile wydamy na cele związane ze zrównoważonym rozwojem w budynkach i sieci sprzedaży. Na 2021 r. planujemy, że nasze serwery i sklepy internetowe będą zasilane w 100% zieloną energią. Również budowane przez nas centrum logistyczne w Brześciu Kujawskim będzie działać w cyklu zamkniętym" - powiedziała Miazga.

LPP chce, aby wszystkie nowe budynki miały certyfikat ekologiczny (BREEAM i LEED).

"Docelowo zmierzamy do tego, aby nasze działania już w 2025 r. przyczyniły się do redukcji CO2 o 15%" - podsumowała Miazga.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

