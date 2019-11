LPP z niższymi zyskami. Właściciel Reserved z ambitnymi planami rozwoju

Na takie zyski złożyła się sprzedaż sięgająca 2 mld 348,16 mln zł. To o blisko 300 mln zł więcej niż rok wcześniej.

"Największe dynamiki sprzedaży w trzecim kwartale 2019 roku zanotowały: marka Sinsay - dzięki udanej kolekcji i dynamicznemu rozwojowi powierzchni, marka Cropp oraz marka House - dzięki kontynuacji poprawy kolekcji rok do rok" - czytamy w komunikacie spółki.

LPP planuje zwiększyć powierzchnię sklepów o 16 proc. do 1 432,4 tys. metrów kwadratowych w roku finansowym 2020/2021 wobec planowanego przyspieszenia wzrostu do 15 proc. w 2019. Planowane wydatki w 2020/2021 roku (12 miesięcy) to około 1 mld 120 mln zł, z czego około 760 mln zł zostanie przeznaczonych na sklepy.