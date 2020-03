LT Capital zainwestował w CyberStudio, pomoże mu rozpocząć ekspansję zagraniczną

CyberStudio stworzyło i rozwija autorski system zaawansowanej predykcji zagrożeń w środowisku IT. System daje możliwość przewidywania cyber-zagrożeń w środowiskach IT oraz maksymalnego skrócenia czasu od wystąpienia incydentu do chwili podjęcia właściwych działań zarządczych. Rozwiązanie opiera się o AI i łączy najlepsze funkcjonalności produktów klasy korporacyjnej, podano w komunikacie.

"Zagrożenia wynikające z niewłaściwego stosowania lub wręcz braku systemu zabezpieczeń IT są olbrzymie. Niestety, spora grupa firm jeszcze nie zdała sobie z tego sprawy, a ich działania w tym obszarze są reaktywne, czyli wtedy, gdy już pojawią się pierwsze problemy. W branży mówi się wręcz o odbywającej się cyberruletce, w której firmy liczą na szczęście, że zagrożenie IT je ominie. Nasza usługa została stworzona właśnie z myślą o przedsiębiorstwach, które nie posiadają wewnętrznych specjalistów zarządzających bezpieczeństwem IT" - powiedział Antoni Omondi, jeden z założycieli CyberStudio, który wcześniej rozwijał system TaxiLog, umożliwiający bezgotówkowe rozliczanie i zarządzanie przejazdami służbowymi w korporacjach oraz z ramienia KPMG Poland, doradzał klientom w obszarze cyber-zagrożeń.

Za rozwijanie systemu CyberStudio odpowiada drugi z założycieli spółki - Bartosz Kozłowski, który całe swoje życie zawodowe poświecił obszarowi bezpieczeństwa IT, pracując m.in. najpierw w KPMG, a później w LOT, przechodząc kolejno wszystkie szczeble od stanowiska eksperta i audytora IT do szefa Działu Cyberbezpieczeństwa, podano także.

"Najważniejszą funkcjonalnością naszego systemu jest dostarczanie ciągłej i niezakłóconej informacji o zdarzeniach, które mogą oznaczać początek incydentu. Dzięki innowacyjnej implementacji algorytmów AI narzędzie to łączy kompetencje eksperckie oraz funkcjonalność narzędzi klasy korporacyjnej w postaci jednego, inteligentnego produktu dostępnego dla małych i średnich przedsiębiorstw" - dodał Kozłowski.

"Priorytetami spółki na najbliższe miesiące są dalszy rozwój produktu i jego przygotowanie do kolejnych wdrożeń komercyjnych i realizacji prac B+R. W realizacji ambitnych planów rozwoju rzeszowski startup wesprze doświadczony partner - LT Capital. Inwestujący w innowacyjnych i dobrze rokujących przedstawicieli gospodarki 4.0 fundusz wyłożył 1 mln zł. LT Capital przygotuje też spółkę do kolejnej, większej rundy finansowania i rozpoczęcia ekspansji zagranicznej" - czytamy w komunikacie.

Fundusz LT Capital powstał w ramach programu BRIdge Alfa realizowanego przez NCBR (jako projekt 156 Capital Alfa). Jego partnerem finansowym jest Movens Capital, inwestujący w perspektywiczne polskie startupy (np. Packhelp i Fenige). Strategia LT Capital przewiduje inwestycje w przedstawicieli gospodarki 4.0. Maksymalna wielkość inwestycji to 250 tys. euro. Fundusz przeanalizował już ponad 500 spółek, ale tylko w przypadku kilku z nich zdecyduje się na inwestycję. W sumie zamierza on zrealizować ich ok. 40.

