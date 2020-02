LT Capital zainwestował w spółkę Husarnet

"Husarnet to efekt naszych doświadczeń i obserwacji z rynku robotyki. Dotychczas firmy używające w swojej działalności robotów obsługiwały je za pośrednictwem serwerów w chmurze. System komunikacji był oparty o centralną platformę IoT, pośredniczącą w przesyłaniu danych między urządzeniami. Nasze rozwiązanie pozwala stworzyć wirtualną lokalną sieć łączącą wszystkie urządzenia klienta w sposób bezpieczny, gwarantujący prywatność danych. Do tego jest efektywne - minimalizuje latencję - i jako software ma szerokie zastosowanie. Aplikacja naszego rozwiązania wykracza daleko poza rynek robotyki, dotyczy rynków liczonych w miliardach dolarów" - mówi Dominik Nowak, jeden z założycieli Husarnet, cytowany w komunikacie.

"W sensie formalnym jesteśmy startupem, ale w przeciwieństwie do biznesów, które dopiero stawiają pierwsze kroki, mamy już mocno rozwinięty produkt. Dlatego już teraz chcemy zintensyfikować współpracę m.in. z dużymi markami, które uwiarygodnią nasz model biznesowy i zapewnią rozpoznawalność. Planujemy, że do końca 2020 r. podpiszemy do 5 umów typu proof of concept z dużymi korporacjami. Pomoże nam to zbudować trakcję, a to z kolei w dalszej perspektywie ułatwi pozyskanie kapitału w ramach kolejnej większej rundy finansowania" - ocenia Filip Kramarczyk, drugi z założycieli Husarnet, cytowany w komunikacie.