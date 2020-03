LW Bogdanka miała 44,79 mln zł zysku netto, 156,25 mln zł EBITDA w IV kw.

Wydobycie węgla brutto w IV kw. 2019 r. wzrosło o 5,3% r/r do 3,77 mln ton a w całym roku spadło o 1% r/r do 14,74 mln ton. Produkcja węgla handlowego w IV kw. wyniosła 2,32 mln ton (o 6,3% więcej r/r) a w całym 2019 r. wyniosła 9,45 mln ton, czyli o 4,9% więcej r/r, podano także w raporcie.

W IV kwartale 2019 r. sprzedaż węgla wzrosła o 6,6% r/r do 2,3 mln ton. W 2019 r. sprzedaż węgla handlowego wyniosła 9,36 mln ton, tj. o 4,7% więcej niż w 2018 r. Na koniec IV kwartału 2019 r. stan zapasów węgla wyniósł 179 tys. ton, co oznacza wzrost o 91 tys. ton w stosunku do stanu na 31 grudnia 2018 r.