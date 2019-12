LW Bogdanka: W polu Bogdanka pobito rekord wydobycia dobowego - 33 612 ton węgla

Ściana 4/II/385 jest czwartą ścianą eksploatowaną kompleksem strugowym Bogdanka 4. Pracuje on obecnie w ścianie o długości 313,5 m i wysokości od 1,2 m do 1,7 m. Obudowa ściany składa się ze 178 sekcji obudowy zmechanizowanej o szerokości stropnicy 1,75 m. Rekordowy wynik osiągnął zespół oddziału G-1 pod kierownictwem Łukasza Babirackiego, podano.

"Wyróżniamy się w branży wysoką efektywnością, a naszym celem jest ciągłe dążenie do doskonałości operacyjnej, dlatego nie spoczywamy na laurach, lecz nieustannie szukamy nowych rozwiązań, które jeszcze bardziej usprawnią wydobycie i inne obszary działalności spółki. Ustanowienie nowego rekordu dobowego było możliwe przede wszystkim dzięki determinacji i zaangażowaniu załogi tworzącej oddział G-1. To świetny, doświadczony zespół, wyspecjalizowany w eksploatacji niskich pokładów przy pomocy kompleksu strugowego, którego praca przyczyniła się do udoskonalenia efektywności techniki strugowej wykorzystywanej w Bogdance" - powiedział prezes LW Bogdanka Artur Wasil, cytowany w materiale.