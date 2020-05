energetyka 20 minut temu

M.L. Giżyński powołany na prezesa Elektrobudowa, W. Bieńkowski na wiceprezesa

Rada nadzorcza Elektrobudowy w upadłości powołała do składu zarządu Macieja Lucjana Giżyńskiego na prezesa zarządu, Wojciecha Bieńkowskiego na wiceprezesa zarządu oraz oddelegowała Cezarego Kubackiego - zastępcę przewodniczącego rady nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członka zarządu na okres do trzech miesięcy, nie dłużej niż do czasu powołania trzeciego członka zarządu, podała spółka.