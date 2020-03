Mabion chce uzyskać dopuszczenie MabionCD20 w EMA bezpośrednio w dużej skali

"Podstawową zmianą jest uzyskanie dopuszczenia do obrotu leku w EMA bezpośrednio w dużej komercyjnej skali w przeciwieństwie do dotychczas planowej strategii 2 krokowej, tzn. uzyskania dopuszczenia do obrotu w małej skali - krok 1, a następnie na podstawie wniosku o zmianę dopuszczenie do obrotu dużej, komercyjnej skali - krok 2" - czytamy w komunikacie.