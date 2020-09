Mabion i Vaxine mają porozumienie dot. szczepionki na COVID-19 w UE

W lipcu tego roku firma Vaxine rozpoczęła I fazę badań klinicznych dotyczących produktu Covax-19, aby przetestować szczepionkę u 40 zdrowych ochotników. Na podstawie danych dotyczących bezpieczeństwa pochodzących ze wstępnego badania organy regulacyjne zatwierdziły dalszy rozwój kliniczny szczepionki na COVID-19. W ramach zamierzonej współpracy, spółki planują szybkie rozpoczęcie kolejnych badań klinicznych w Europie, co będzie możliwe dzięki postanowieniom Europejskiej Agencji Leków (EMA) na rzecz przyspieszenia procedur regulacyjnych w celu jak najszybszego dopuszczenia do obrotu bezpiecznych i skutecznych szczepionek i leków ze wskazaniem do leczenia COVID-19, podkreślono.