Mabion otrzymał od EMA listę kwestii do przedstawienia na posiedzieniu CHMP w II

Warszawa, 13.02.2020 (ISBnews) - Zarząd Mabionu otrzymał od Europejskiej Agencji Leków (EMA) listę kwestii do zaprezentowania na posiedzeniu Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (ang. Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP), które odbędzie się w dniach 24-27 lutego 2020 roku, podała spółka. Zaproszenie do złożenia ustnych wyjaśnień nie gwarantuje zatwierdzenia leku MabionCD20.